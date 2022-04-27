المؤسسة الوطنية للتعدين تتابع سير العمل في فرع المؤسسة بالمرقب وترهونة .

الخمس 27 ابريل 2022 م ( وال ) تابعت المؤسسة الوطنية للتعدين سير عمل فرع المؤسسة بمنطقة المرقب للقيام بدورها في وضع الأسس والضوابط التي يتم علي أساسها إستغلال الموارد الطبيعية ووضع الخطط التنموية الرامية الي تنويع مصادر الدخل وإستيعاب الاعداد المتزايدة من الباحثين عن العملمن خلال إنشاء العديد من الصناعات المرتبطة بصناعة مواد البناء مثل صناعة الاسمنت والآجر وغيرها.

وجاء هذه الجولة التفقدية في إطار متابعة سير العمل في الفروع التابعة للمؤسسة الوطنية للتعدين من قبل مجلس الادارة والمدير العام /محمد عصر / .

اطلع خلالها على الصعوبات التي تواجه فرع المؤسسة الوطنية للتعدين المرقب و التجاوزات والمخالفات لبعض المستثمرين اتجاه المواقع التعدينية .

ويذكر أن مؤسسة التعدين عقدت اجتماعا مع عميد بلدية ترهونة ومدير فرع الشرطة الزراعية بها للعمل على حلحلة كل العوائق والصعوبات التي تواجه عمل فرع المؤسسة وكذلك ردع المستثمرين المخالفين والمتجاوزين للقانون .