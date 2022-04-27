مقاتلو تيغراي ينسحبون من إقليم عفر في إثيوبيا

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن مقاتليها انسحبوا من المناطق التي احتلوها منذ 9 أشهر في إقليم عفر المجاور، ليحققوا بذلك أحد الشروط التي حددتها الحكومة الاتحادية للتوصل إلى هدنة أعلنت في مارس.

وأشارت المتحدثة باسم الجبهة إلى أن الهدف من السيطرة على عفر كان تسوية التهديدات الأمنية التي تتعرض لها تيغراي، وأكدت عدم وجود نية لدى المقاتلين للبقاء لفترة طويلة هناك.

وجددت الدعوة لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية برًا إلى الإقليم المحاصر، وفصل القضايا الإنسانية عن السياسية والعسكرية.

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