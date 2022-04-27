نائب رئيس الوزراء علي القطراني يبحث أوجه الاستثمار الإيطالي الليبي

بنغازي 27 أبريل 2022 (وال)- عقد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي فرج القطراني اليوم الأربعاء، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي اجتماعا مع وفد من غرفة التجارة الليبية الإيطالية والمتمثلة في رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية جون فرانكو و ادوارد رازتيلي ومهندس عمر الماقوري ممثلا عن الاستثمارالعسكري.

وناقش الطرفين خلال الاجتماع الذي حضره أيضا وزير الموارد المائية محمد دومة، أوجه الاستثمار الليبي الإيطالي والوقوف على بعض المشاريع المهمة، مثل مشروع الطريق الرابط بين أمساعد ورأس أجدير، وإنشاء منطقة تجارية حرة في خليج البمبه، وربط المنطقة التجارية الحرة في خليج البمبه بالمنطقة التجارية الحرة بالكفرة عبر السكة حديدية.

وتضمن الاجتماع أيضا عرض المخططات والدراسات الخاصة بمشروع المنطقة الحرة خليج البمبه، الذي سيكون من المشاريع الاستثمارية الكبرى في ليبيا، نظراً لأهمية الموقع الجغرافي للمنطقة، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص عمل للعناصر الوطنية.

وشدد القطراني على أهمية استكمال المشاريع السكنية المتوقفة، وضرورة إنجازها بأقرب وقت ممكن، نظرا لأنها ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة السكن.

وتطرق الفخراني إلى أن هذا الاجتماع؛ يأتي ضمن جهود الحكومة الليبية التي تسعى لتنويع مصادر الدخل القومي، وجعل ليبيا وجهة للمستثمرين من كافة الدول الشقيقة والصديقة. (وال) ه ش/ ر ت

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