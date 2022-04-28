ليبيا نيوز

اختتام مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم لأبناء موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بمدينتي طرابلس وبنغازي.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 ابريل 2022 م ( وال )  اختتمت منافسات مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط الثالثة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم لأبناء موظفي المؤسسة بمدينتي طرابلس وبنغازي

وشارك في المسابقة   38 متسابقا ما بين مدينتي طرابلس وبنغازي، لمواليد (2010 – 2014)، تحت اشراف لجنة من هيئة الاوقاف .

وشملت المسابقة  ثلاثة أجزاء (قد سمع)، – (تبارك)، وجزء (عم).

   واشرفت على المسابقة  لجنة النشاط العام بالمؤسسة معلنة حرصها على أن تشمل خلال السنوات القادمة  الحقول والمواقع النفطية، .

وتم على هامش هذه المسابقة تكريم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط،  العضو القانوني بشركة الواحة للنفط، ( هشام الحاراتي،)  عرفاناً بجهوده وتفانيه في أداء مهامه الوظيفية و حفظه لكتاب الله ، بالرغم من “اعاقته البصرية”، التي لم تمنعه من القيام بمسؤولياته بمهنية وحرفية عالية. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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