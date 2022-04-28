اختتام مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم لأبناء موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بمدينتي طرابلس وبنغازي.

طرابلس 27 ابريل 2022 م ( وال ) اختتمت منافسات مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط الثالثة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم لأبناء موظفي المؤسسة بمدينتي طرابلس وبنغازي

وشارك في المسابقة 38 متسابقا ما بين مدينتي طرابلس وبنغازي، لمواليد (2010 – 2014)، تحت اشراف لجنة من هيئة الاوقاف .

وشملت المسابقة ثلاثة أجزاء (قد سمع)، – (تبارك)، وجزء (عم).

واشرفت على المسابقة لجنة النشاط العام بالمؤسسة معلنة حرصها على أن تشمل خلال السنوات القادمة الحقول والمواقع النفطية، .

وتم على هامش هذه المسابقة تكريم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، العضو القانوني بشركة الواحة للنفط، ( هشام الحاراتي،) عرفاناً بجهوده وتفانيه في أداء مهامه الوظيفية و حفظه لكتاب الله ، بالرغم من “اعاقته البصرية”، التي لم تمنعه من القيام بمسؤولياته بمهنية وحرفية عالية.