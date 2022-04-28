رئيس المجلس الرئاسي ( القائد الأعلى للجيش الليبي ) يستعرض مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

طرابلس 27 ابريل 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” محمد المنفي ” اليوم الأربعاء رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي قدم إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن.

واستعرض الفريق الحداد خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

بدوره أكد المنفي القائد الأعلى للجيش الليبي دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

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