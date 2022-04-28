شركة الكهرباء تباشر العمل بمحطة طبرق الغازية .

طبرق 28 ابريل 2022 م ( وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها امس الأربعاء بدء العمل على ربط دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية على دائرة التميمي رقم ( 2 ) بقدرة إنتاجية تبلغ ( 185 ) ميغاوات .

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت فبراير الماضي وصول نسبة إنجاز الأعمال المدنية في الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية إلى (85) %، متوقعة دخولها على الشبكة نهاية مايو المقبل.

و تضم محطة طبرق أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية ( 740 ) ميغاوات، وبواقع (185 ) ميغاوات لكل وحدة.

وانطلق العمل بمشروع المحطة في 25 يونيو الماضي، حيث جرى صب طبقة النظافة الخرسانية لقاعدة العادم للوحدة الأولى بالمحطة في الخامس من شهر سبتمبر، ثم تثبيت توربينة الوحدة في 24 ديسمبر.

(وال)