باشاغا يطلب من رئيس مؤسسة النفط إحالة مقترحاته بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية .

بنغازي 28 ابريل 2022 م ( وال) – طلب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” وبشكل عاجل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” إحالة مقترحاته بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية .

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى ” صنع الله ” ونشرها المكتب الإعلامي للحكومة مساء أمس الأربعاء على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وقال ” باشاغا ” في رسالته أن طلبه هذا يأتي في إطار مجهودات الحكومة الليبية لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط وما لهذا الأمر من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية، وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي، مشيرا إلى قيام حكومته بإجراء تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.

ونوه إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط كونها الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته، فإن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب، مشددًا على ضرورة ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفاظًا على مصلحة المواطن.

وأكد ” باشاغا ” سعي حكومته الحثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، واستعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً.

( وال)