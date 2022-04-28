بلدية سرت تسلم الصكوك المالية لأصحاب المساكن المتضررة بحي الجيزة العسكرية بسرت.

سرت 28 ابريل 2022 م ( وال) – باشرت اللجنة المالية المكلفة من عميد بلدية سرت عملها خلال اليومين الماضيين في تسليم الصكوك المالية المصرفية لأصحاب المساكن المتضررة والمستهدفة بالتعويض بحي شعبية الجيزة العسكرية بسرت

وقال مصدر باللجنة المالية المكلفة بالبلدية بهذا الملف لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن اللجنة سلمت بعد أول أمس الدفعة الأولى من صكوك التعويضات وعددها الإجمالي قرابة (200) صك مصرفي مقابل صرف الدفعة المتبقية 50 بالمائة من قيمة التعويضات المالية جراء المساكن المتضررة.

وأوضح أن اللجنة المالية المكلفة تعمل حاليا على إعداد الإجراءات وتجهيز الصكوك المصرفية لأصحاب حي ألف وحدة سكنية بسرت للقيمة الأخيرة المتبقية من التعويضات المالية أيضا والتي سيتم توزيعها قريبا.

(وال- سرت)