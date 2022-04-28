ليبيا نيوز

المحرر الرياضي بـ (وال) : فريق بنغازي يتوج بكأس دوري لم الشمل.

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بنغازي 28 ابريل 2022 م ( وال) – توج فريق بنغازي مساء أمس الأربعاء بكأس دوري لم الشمل المقام على ملعب شهداء بوهديمة الترابي بعد انسحاب فريق سبها في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ، واعتراض الفريق على بطاقة حمراء أخرجها حكم المباراة في وجه أحد لاعبيه .

وأفاد المحرر الرياضي بـ (وال ) أن المباراة توقفت ونتيجتها التعادل السلبي (0-0) وشارك فيها نخبة من نجوم الكرة ( مصطفى رمضان – علي الحاسي- أشرف امعمر – سعد الزياني – سليمان المعداني ) .

 وحضر حفل التتويج أساطير الكرة الليبية تقدمهم ( يوسف صدقي – علي البشاري -سالم الجلالي – محمد عبدالسلام والفهد الأسمر ونيس خير) .

يذكر بأن رابطة مشجعي النادي الأهلي قامت ببادرة طيبة بين شوطي المباراة بتكريمها لاعب الأهلي السابق الخلوق “فتحي جمعة ” الشهير بسمارة تقديرا لما قدمه لفريق الأهلي والكرة الليبية.

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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