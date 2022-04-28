ارتفاع إصابات الحصبة في العالم يقلق منظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع إصابات الحصبة في العالم، وقالت إن أول شهرين من العام الحالي عرفا زيادة بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الأشهر القادمة قد تشهد كارثة مطلقة في حال لم تتم معالجة التأخير الحاصل في تلقيح الأطفال والذي كان سببه انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن شهري يناير وفبراير من عام 2022 شهدا تسجيل 17,338 إصابة مقابل 9,665 إصابة في نفس الفترة من العام الماضي، وتوقّعت أن يكون العدد أكبر بكثير بسبب تأثير جائحة كورونا على آليات المراقبة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” ومنظمة الصحة العالمية إن الأشهر الـ 12 الأخيرة شهدت 21 فورة وبائية كانت غالبيتها في أفريقيا وآسيا.

وكانت دول اليمن، الصومال، أفغانستان، نيجيريا وأثيوبيا أكثر الدول تسجيلا لعدد الإصابات.

وقالت المديرة العامة لليونيسف كاثرين راسل: الحصبة ليس مجرد مرض خطير يسبب الوفاة.

وأشارت إلى أن ارتفاع عدد الإصابات فيها يعد دليلا على وجود ثغرات في التغطية اللقاحية العالمية.

أما مدير منظمة الصحة العالمية تيدورس أدهانوم غيبرييسوس؛ فقد دعا لإعادة برامج التلقيح الأساسية إلى مساراتها.

يُذكر أن حوالي 23 مليون طفل في أنحاء العالم كافة لم يحصلوا على اللقاحات في عام 2020 بسبب انتشار كورونا، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ عام 2009.

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