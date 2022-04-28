قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

القدس 28 أبريل 2022 (وال) – اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الاقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، واعتلت الاسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاه المصلين والمعتكفين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأحيا نحو ربع مليون مصل ، جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، ليلة القدر ، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال كثفت من تواجدها في مدينة القدس ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

.. ( وال ) ..