روسيا تتهم الغرب بتحريض أوكرانيا على مهاجمتها

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول الغربية من الرد الروسي القاسي على الهجمات الأوكرانية.

وقالت إن الدول الغربية تحرض أوكرانيا على قصف مواقع داخل روسيا، ودعت الغرب إلى أخذ تحذيرات موسكو حول استعدادها للرد على أي هجوم على أراضيها، على محمل الجد.

تصريحات ماريا زاخاروفا؛ جاءت بعدما أبلغت روسيا في 27 أبريل عن سلسلة من الانفجارات في جنوب البلاد، وعن حريق في مستودع أسلحة بسبب قصف أوكراني.

يذكر أنّ مسؤولاً أوكرانيًا كبيرًا قال إنّ هذا القصف يأتي بمثابة الرد على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

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