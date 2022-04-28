ليبيا نيوز

بريطانيا تؤجل فرض قيود على الواردات من الاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الحكومة البريطانية عن تأجيل فرض قيود على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام القادم.

وقالت إنّها لا ترغب في الضغط على تجار التجزئة الذين يواجهون ضغوط عديدة، بالإضافة لعدم رغبتها بالمخاطرة في ارتفاع الأسعار.

وأشارت الحكومة إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف الطاقة تركا أثرًا كبيرًا على سلاسل التوريد التي لا تزال تتعافي من جائحة كورونا.

وقالت إنّها ستنشر الخطة الجديدة للضرائب في وقتٍ لاحق من هذا العام، على أن تبدأ بتطبيقها في بداية عام 2023.

وأكدّ جاكوب ريس موج وزير فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي على أهمية وجود ضوابط للاستيراد الصحيح.

يذكر أنّ بريطانيا أجلت مرات عدة تنفيذ ضوابطها الكاملة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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