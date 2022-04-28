خلال لقائها المسؤولين البريطانيين وليامز تحصل على دعم بريطاني لـ مسار انتخابي-دستوري قابل للتطبيق في ليبيا .

لندن 28 ابريل 2022 م ( وال ) – التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، اللورد أحمد، لورد منطقة ويمبلدون، وزير شؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة.

وأطلعت وليامز، حسب تغريدة نشرته على بتويتر، اليوم الخميس، المسؤولين في المملكة المتحدة، على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة في الفترة 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وذكرت وليامز أن الاجتماعات سادها اتفاق تام على دعم مسار انتخابي دستوري قابل للتطبيق في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن، كما أكدت مجدداً على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض، وعلى الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون.

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