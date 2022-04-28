تعاون ليبي أمريكي لتطوير منظومة المالية المحلية

واشنطن 28 أبريل 2022 (وال)- بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك؛ مع نائب وزير الخزانة الأميركية أريك ماير، تطوير التعاون والدعم الفني بين وزارتي المالية والخزانة الأميركية.

وناقش الجانبين خطوات تنفيذ برنامج إصلاح نظام المالية العامة والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة؛ لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، في إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب التشريعات النافذة.

الاجتماع كان على هامش زيارة الوزير المبروك؛ للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي المقامة بواشنطن؛ ناقش خلالها مع عدد من المسؤولين في المؤسستين الدعم الفني المقدم للمؤسسات الليبية. (وال) هــ ش/ ر ت

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