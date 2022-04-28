الفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية يبحث مع السفير المالطي لدي ليبيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين .

طرابلس 28 ابريل 2022 م ( وال ) – التقي فريق العمل الاقتصادي والاستشاري بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية برئاسة ” أحمد الأحجل” أمس الاربعاء مع سفير مالطا لدى ليبيا ” تشارلز صليبا ، وبحثا سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وذكرت الصفحة الرسمية للمكتب الاعلامي لوزير الدولة أن اللقاء الذي تم بناء علي تعليمات من وزير الدولة للشوؤن الاقتصادية ” سلامة لغويل ” جري خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مسارات متعددة مثل تنظيم انسياب رأس المال وانتقال الأفراد والتعاون التجاري والاقتصادي والإنمائي والاستفادة من التجربة المالطية في مجال الأعمال الريادية،، حيث أكد الجانبان حرصهما على توطيد العلاقات الثنائية الليبية المالطية بما يفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية.

كما تم خلال اللقاء الذي جري بمقر السفارة المالطية بطرابلس التطرق لإمكانية تنظيم الأسبوع الليبي المالطي يشمل برامج وأنشطة متنوعة بما في ذلك ترتيب اجتماع يضم مجلس أصحاب الأعمال وسيدات الأعمال في ليبيا و كذلك رجال وسيدات الأعمال في مالطا.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات بين الجانبين وتبادل المعلومات الاقتصادية واستكشاف فرص مشروعات جديدة من أجل تحقيق تعاون اقتصادي يخدم مصلحة البلدين.

وشارك في هذا اللقاء عضو الفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور عماد بحري .

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