البرلمان الألماني يوافق على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة

أعلن البرلمان الألماني عن موافقته على اقتراح بشأن دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية تساعدها على مواجهة الهجوم الروسي على أراضيها.

وحصل الاقتراح على تأييد الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى نواب المعارضة المحافظين.

وقال فولفجانج كوبيكي نائب رئيس البرلمان إنّ 586 عضوًا صوتوا لصالح الاقتراح مقابل 100 عضو صوتوا ضده، في حين امتنع 7 أعضاء عن التصويت.

يذكر أن العديد من الدول الأوربية قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا؛ بهدف مساعدتها على مواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

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