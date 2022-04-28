بسبب قدرة الفيروس على التحور و انخفاض معدلات التطعيم في البلاد ، لجنة مكافحة «كورونا» توصي بالاستمرار في ارتداء الكمامات

طرابلس 28 ابريل 2022 م ( وال ) – أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، بالاستمرار في ارتداء الكمامات خلال المستقبل القريب؛ نظرًا لإمكانية عودة الجائحة بسبب قدرة الفيروس على التحور، وانخفاض معدلات التطعيم في ليبيا.

بالمقابل ، نصح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بارتداء الكمامات وإتباع تدابير أخرى للوقاية من العدوى تشمل تنظيف اليدين، والتباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر واحد، وتجنب لمس الوجه، والآداب التنفسية، والتهوية الكافية في الأماكن المغلقة، والفحص، ورصد المخالطين، والحجر الصحي، والعزل، والتطعيم، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ودعا المركز في منشور على موقعه الرسمي إلى ارتداء الجميع الكمامات بشكل إلزامي، يشمل العاملون، والمرضى، والزوار، ومقدمو الخدمات، وغيرهم داخل أماكن الرعاية الصحية، بغض النظر عن وجود حالات إصابة أو لا، لكن ليس من الضروري وضعها في الأماكن المفتوحة غير المزدحمة، وينصح باستخدامها في الأماكن المغلقة العامة، إذا لم تتوفر التهوية الكافية.

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