دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس تضبط بعض التجاوزات على مسارات النهر الصناعي خلال جولة تفتيشية من الهيرة وصولاً لمنطقة تنيناي ببني وليد

طرابلس 28 ابريل 2022 م ( وال ) قامت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بجولة تفتيشية على منطقة الهيرة للتفتيش على مسارات النهر الصناعي وصولاً لمنطقة تنيناي ببني وليد لمتابعة الأعمال التي تم انجازها المدة الماضية،.تنفيذا لكتاب النائب العام بمتابعة الاعمال المنجزة والقيام بجولات تفتيشية على مسارات النهر الصناعي.

حيث تم خلال هذه الجولة ضبط بعض التجاوزات وعلى الفور تم التواصل مع إدارة النهر الصناعي لإزالتها وضمان عدم تكرارها.

وتأتي دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس في إطار متابعة الأعمال المنجزة خلال المدة الماضية في إزالة التوصيلات الغير قانونية من مسارات النهر الصناعي الممتد من الهيرة وصولاً لمنطقة الحساونة.

يذكر بان هذه الجولة تأتي ضمن عديد الجولات التفتيشية التي قامت وتقوم بها دوريات الفرع على عديد المواقع بما يضمن عدم تكرار حدوث أي تجاوزات.