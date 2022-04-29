نائب رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري يتابع أخر المستجدات لاستئناف تشغيل صالة الركاب البحرية بطرابلس.

طرابلس 28 ابريل 2022 (وال) – قام نائب رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ” محمد السيوي ” بزيارة ميدانية لصالة الركاب البحرية بميناء الشعاب طرابلس التقى خلالها مدير عام المحطة الكابتن ” علاء الدين السوكني ” .

وعقد ” السيوي” على هامش هذه الزيارة اجتماعا تقابليا مع الجهات ذات العلاقة لاستئناف تشغيل صالة الركاب وهم رئيسي مجلس إدارة الشركة العالمية المشغلة للمحطة ومكتب السيطرة بمصلحة الجوازات ومديرو مكاتب الجوازات والرقابة على الجوازات والأمن الداخلي .

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على كيفية تذليل الصعوبات لاستئناف تشغيل صالة الركاب وتجهيزها بالمنظومات اللازمة لتشغيلها في القريب العاجل لاستئناف الرحلات وفق الخطوط البحرية المتوفرة .

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