ليبيا تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

طرابلس 28 ابريل 2022م (وال) – شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي ” اليوم الخميس، في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بقاعة الجمعية العمومية بنيويورك، رفقة رئيس مصلحة التخطيط العمراني ” عبد الحكيم السلطني “، وعدد من المستشارين والمختصين بوزارة الإسكان والتعمير.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير أنه جرى خلال الاجتماع الاستماع والتباحث مع ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقييم الأجندة الحضرية الجديدة وتوصياتهم بالخصوص.

واستعرض الوزير الخطوات والقرارات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها تفعيل الإدارة المحلية من خلال تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها، وإنشاء صناديق الإعمار ودعم الشباب وإطلاق مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة واعتماد الخطة القصيرة العاجلة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطن .

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