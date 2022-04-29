ليبيا نيوز

أوكرانيا تأمل في إجلاء المدنيين من مصنع الصلب في ماريوبول

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود اتفاق من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين مع المقاتلين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، في 29 أبريل، دون أن يكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالعملية.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد لقائه الرئيس الأوكراني إن مفاوضات مكثفة جارية من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين في مصنع الصلب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 26 أبريل موافقته من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية إخلاء مصنع آزوفستال.

يذكر أن مجلس مدينة ماريوبول أكد مواجهة حوالي 100 ألف مدني خطر الموت بسبب القصف الروسي، والظروف الصحية غير المناسبة، بالإضافة إلى نقص المياه والشراب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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