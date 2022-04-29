أوكرانيا تأمل في إجلاء المدنيين من مصنع الصلب في ماريوبول

أكد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود اتفاق من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين مع المقاتلين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، في 29 أبريل، دون أن يكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالعملية.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد لقائه الرئيس الأوكراني إن مفاوضات مكثفة جارية من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين في مصنع الصلب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 26 أبريل موافقته من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية إخلاء مصنع آزوفستال.

يذكر أن مجلس مدينة ماريوبول أكد مواجهة حوالي 100 ألف مدني خطر الموت بسبب القصف الروسي، والظروف الصحية غير المناسبة، بالإضافة إلى نقص المياه والشراب.

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