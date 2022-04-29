ليبيا نيوز

روسيا تستهدف مصنعا لصواريخ الفضاء في كييف

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصفها مصنعًا لصواريخ الفضاء في العاصمة الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة.

وأشارت إلى أنّ أسلحة جوية عالية الدقة وطويلة المدى دمرت منشآت لإنتاج الصاروخ أرتيم ومؤسسة صناعة الفضاء في كييف.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية فجر 29 أبريل الجاري استخدامها غواصة تعمل في الديزل؛ من أجل قصف أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز كاليبير، وقالت إن الصواريخ أطلقتها الغواصة من مكان تواجدها في البحر الأسود، دون أن تكشف عن الأهداف التي أصابتها هذه الصواريخ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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