روسيا تستهدف مصنعا لصواريخ الفضاء في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصفها مصنعًا لصواريخ الفضاء في العاصمة الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة.

وأشارت إلى أنّ أسلحة جوية عالية الدقة وطويلة المدى دمرت منشآت لإنتاج الصاروخ أرتيم ومؤسسة صناعة الفضاء في كييف.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية فجر 29 أبريل الجاري استخدامها غواصة تعمل في الديزل؛ من أجل قصف أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز كاليبير، وقالت إن الصواريخ أطلقتها الغواصة من مكان تواجدها في البحر الأسود، دون أن تكشف عن الأهداف التي أصابتها هذه الصواريخ.

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