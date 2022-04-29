الأمم المتحدة: آلاف المهاجرين فقدوا في البحر عام 2021

أكد تقرير صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 29 أبريل فقدان أكثر من 3,000 مهاجر وطالب لجوء في البحار خلال العام 2021، أثناء رحلتهم نحو القارة الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن المهاجرين فقدوا في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطرق غير شرعية عبر قوارب تفتقر إلى عوامل الأمان.

وقالت شابيا مانتو إن الأرقام المسجلة في العام 2021 تشكل ضعف الأرقام التي سجلت في العام 2020.

وأبدت قلقها من زيادة عدد المهاجرين الذين يفقدون خلال رحلتهم نحو أوروبا؛ هربًا من المشكلات الموجودة في بلدانهم.

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