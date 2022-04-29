تسع دول أعضاء بـ«نظام روما» يدعمون استراتيجية «الجنائية الدولية» الجديدة بخصوص ليبيا.

واشنطن 29 ابريل 2022 ( وال ) – أعلنت تسع دول، أعضاء في الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، عن دعمها الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص ليبيا.

وأعرب ممثلو الدول التسعة، في بيان مشترك، عن دعمهم خارطة طريق التحقيق المحدثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي تشمل أربع مسارات هي: جرائم 2011، والجرائم المرتكبة في المعتقلات، والجرائم المتعلقة بالعمليات العسكرية 2014-20، والجرائم بحق المهاجرين.

وحسب المنشور عبر عبر حساب بعثة النرويج في الأمم المتحدة على «تويتر» الدول الموقعة على البيان هي: ألبانيا، المملكة المتحدة، النرويج، المكسيك، أيرلندا، فرنسا، غانا، الغابون والبرازيل، وفق منشور عبر حساب بعثة النرويج في الأمم المتحدة على «تويتر».

وكان لمدعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية العام كريم خان، قدم تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفًا عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وذكر التقرير «أدلة موثوقة» على «ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، كما أعرب أعضاء من مجلس الأمن عن قلق بشكل خاص من جرائم بحق المدنيين والمهاجرين المشار إليهم في التقرير.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد مساء الخميس جلسته بخصوص ليبيا ليبيا ، حيث قدّم كريم خان إحاطته للمرة الثانية أمام المجلس بشأن ليبيا.

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