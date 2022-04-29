مسؤولون غربيون: الحكومة المدنية طريق السودان للحصول على المساعدات

أصدر مسؤولون غربيون من فرنسا، بريطانيا، أمريكا، ألمانيا، النرويج، والاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا، قالوا فيه إن الدعم المالي للسودان والإعفاء من الديون لن يتحقق إلا في حال تم تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية في السودان.

وأشار المسؤولون، في بيانهم الذي صدر بعد زيارة الخرطوم، إلى أن السودان قد يخسر مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي.

وحذروا من تعرض برنامج النقد الدولي الخاص بالسودان والـ 19 مليار دولار المخصصة لتخفيف الديون للخطر، في حال ظلت السلطة العسكرية تسيطر على البلاد.

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