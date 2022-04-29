الأمين العام للأمم المتحدة يصف الحرب الروسية على أوكرانيا بالعبثية

أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفشل مجلس الأمن الدولي في منع وقوع الحرب في أوكرانيا وإنهائها، ووصفها بالحرب العبثية.

وقال في مؤتمر صحافي عقده رفقة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، إن الحرب الروسية انتهاك للقوانين الدولية، وحث موسكو على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وشدد الأمين العام على المساعي المستمرة للمنظمة الأممية من أجل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وإيجاد حل لهذه الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وتعد هذه الزيارة الأولى لغوتيريش إلى أوكرانيا منذ بدء النزاع، وجاءت بعد يومين من زيارته لموسكو حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، في مسعى للسماح بإجلاء المدنيين من المناطق التي تعرضت للقصف.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الأمم المتحدة، على المساعدة في المفاوضات الخاصة بإجلاء المدنيين من ماريوبول، لاسيما المحاصرين في مصنع آزوفستال للصلب، وأشار إلى أن الفظائع التي ارتكبها الروس في أوكرانيا لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

أما المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني سافيانو أبرو، فأشار إلى أن الأمين العام وأفراد فريقه صدموا بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف، من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة، مؤكدا أنهم جميعا بخير.

وأضاف المتحدث أنه رغم معرفة الجميع بأنهم في ساحة حرب فإن وقوع القصف قربهم أمر صادم.

وكان رئيس بلدية كييف قد أكد إصابة 3 أشخاص على الأقل بالقصف الصاروخي الذي استهدف مبنى سكنيًا.

يذكر أن الرئيس الأوكراني اعتبر القصف خلال وجود غوتيريش بمثابة إذلال للأمم المتحدة.

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