حاكم منطقة دونيتسك: روسيا تسعى للقبض على مقاتلي مصنع أزوفستال

قال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك الواقعة شرقي أوكرانيا، إن روسيا تمنع إجلاء المقاتلين الأوكرانيين الجرحى من مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول؛ بهدف القبض عليهم.

وأشار إلى أن روسيا تعرقل أيضًا الجهود المبذولة لترتيب ممرات إنسانية في أماكن أخرى في دونيتسك، وأكد مواصلة القوات الروسية قصف المصنع منذ أسابيع، رغم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا داعي لاقتحامه.

كما أكد حاكم المنطقة على أن الهدف الرئيس لتلك القوات القبض على المدافعين عن ماريوبول، وبصورة خاصة مقاتلي كتيبة آزوف.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس بوتين كان واضحًا تمامًا في أنه يمكن للمدنيين مغادرة المصنع، بينما يتعين على المقاتلين إلقاء أسلحتهم.

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