رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن ( محمد الحداد ) يجتمع في قاعدة طرابلس البحرية مع عدد من مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني .

طرابلس 29 ابريل 2022 (وال)- اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” مع عدد من مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني، بقاعدة طرابلس البحرية.

ويهدف الاجتماع حسب المكتب الاعلامي لرئاسة الاركان في تقريب وجهات النظر ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية، وكذلك التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة من أحداث.

و أكّد رئيس الأركان العامة للحضور، على دور المؤسسة العسكرية التي هي لبنة من لبنات الوطن، بل هي ميزان الاستقرار فيه، والتي بدورها لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، ولا تزال على عهد التضحية والفداء ، وستكون سدّاً منيعاً لكل التهديدات، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها.

كما أكٌد على بعض النقاط المهمة التي لا تحيد عنها المؤسسة العسكرية، والتي بينها ، حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي ، ووحدة التراب الليبي وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ، و التأكيد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور ، و عدم عسكرة الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية ،و وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة.

ونم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض ، والاشادة بالمجهودات والخطوات التي تقوم بها مجموعة 5+5 العسكرية.