ضحايا وإصابات في انفجار جديد في أفغانستان

أكدّ المتحدث باسم القائد العسكري في مدينة مزار شريف الواقعة شمال أفغانستان آصف وزيري مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين، بانفجار قنبلتين على متن شاحنتي ركاب في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان.

وتعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة هجمات استهدفت المدينة ذاتها في الآونة الأخيرة، كان آخرها انفجار بمسجد الأسبوع الماضي تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل 11 شخصًا.

يذكر أن هذه الهجمات تكشف عجز حركة طالبان عن تحقيق الأمن منذ توليها الحكم عقب انسحاب القوات الأجنبية في أغسطس الماضي.

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