تحذيرات من تزايد مخاطر الفقر والمديونية في أفريقيا

أكد صندوق النقد الدولي بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في مخاطر متزايدة بفعل التخلف عن سداد الديون في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وتهديد الفئات الأكثر ضعفًا إلى خطر الجوع.

وقال مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي لـ”رويترز” إن أزمة الأمن الغذائي فرضت ضغوطا على البلدان التي تعاني من تبعات جائحة كورونا وخسارة الدخل ومشكلات الدّيْن الخطيرة، مضيفًا أن هذا يُصّعب على تلك البلدان مكافحة آثار التضخم.

وتوقع الصندوق الأسبوع الماضي أن يسجل معدل نمو منطقة أفريقيا جنوب الصحراء انخفاضًا بنسبة 3,8%، وصفه بالنمو المخيب للآمال.

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