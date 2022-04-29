إيران تنقل إحدى ورشات تخصيب اليورانيوم إلى تحت الأرض

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إن طهران نقلت ورشتها الجديدة في نطنز لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى موقع تحت الأرض.

وأشار دبلوماسيون إلى أن المنشأة الجديدة تقع على عمق 3 طوابق تقريبًا تحت الأرض، بغرض حمايتها من الضربات الجوية.

وأكد كبير مفتشي الوكالة ماسيمو أبارو جاهزية الورشة للتشغيل.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن عملية النقل تمت لموقع أكثر أمنًا، بسبب تعرض موقع كرج النووي إلى هجمات وصفها بالإرهابية.

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