ليبيا نيوز

كييف تتفق مع صوفيا لشحن الحبوب عبر ميناء فارنا البلغاري

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق مع بلغاريا لتنفيذ عمليات نقل الحبوب عبر ميناء فارنا البلغاري.

واعتادت أوكرانيا وهي منتج زراعي رئيس تصدير معظم سلعها عبر الموانئ البحرية، لكنها اضطرت إلى التصدير بالقطار عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة بسبب الغزو الروسي.

وأدى توقف الشحن البحري من أوكرانيا إلى تعطل نحو 90% من صادرات الحبوب في البلاد ونصف إجمالي صادراتها.

وقبل الحرب كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريًا، بينما تراجعت الصادرات إلى 300 ألف طن في مارس الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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