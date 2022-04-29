رئيس الحكومة يقوم رفقة عدد من الوزراء ، وعميد بلدية مصراتة ، بجولة ميدانية لعدد من المشاريع بالمدينة .

مصراته 29 ابريل 2022 (وال)- قام رئيس الحكومة ” عبدالحميد الدبيبة ” الخميس ، رفقة عدد من الوزراء ، وعميد بلدية مصراتة ، بجولة ميدانية لعدد من المشاريع بمدينة مصراتة .

وأستهلت الجولة بزيارة مشروع إنشاء صالة ركاب مطار مصراتة الدولي، حيث اطلع على الأعمال الجارية هناك ونسب الإنجاز فيها ،و زيارة مجمع العيادات الطبية بالمدينة تفقد خلالها الأقسام والعيادات الطبية بالمجمع ، وأطلع على أعمال الصيانة الجاري تنفيذها به ، وذلك لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

كما تضمنت الجولة زيارة ميدانية للحديقة المركزية وميدان النصر ، إلى جانب جولة داخل أحدٍ الاسواق الشعبية وسط المدينة.

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