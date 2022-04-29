مفوضية اللاجئين: ثلاثة آلاف لاجئ فُقدوا في المتوسط والأطلسي خلال 2021

أشار تقرير صادر اليوم الجمعة، عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من 3 آلاف لاجئ ومهاجر وطالب لجوء لقوا حتفهم أو فُقدوا العام الماضي، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

ولفتت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو إلى أن هذه الأرقام، تُمثّل ما يقرب من ضعف عدد الأرواح التي فُقدت في العام السابق، وهو أمر مثير للقلق. وفي التفاصيل ذكر التقرير أن من بين مجموع الضحايا، أعلنت وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصاً في طرق وسط المتوسط وغربه.

وأشارت مانتو إلى أن 1153 شخصاً إضافياً فُقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب أفريقيا، المؤدي إلى جزر الكناري. بينما بلغ عدد الوفيات المعلنة خلال عام ألفين وعشرين 1544 حالة وفاة.

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