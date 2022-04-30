اصابة 9 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

قلقيلية 29 ابريل 2022 (وال) – أصيب 9 فلسطينيين بالرصاص ا، بينهم طفلان والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

ووقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا إن عناصر من قوات الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة التي خرجت نصرة للقدس، بالرصاص المعدني ما أدى لوقوع 9 إصابات مختلفة بينها طفلان والعشرات بحالات اختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الوكالة إلى أن المسيرة انطلقت في الجمعة الأخيرة من رمضان بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات المناصرة للقدس وأهلها المرابطين في الأقصى.