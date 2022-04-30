نشر قوات بريطانية بشرق أوروبا هي الأكبر منذ الحرب الباردة

لندن 29 ابريل 2022 (وال) – اعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن قوات بريطانية قوامها نحو 8000 جندي تشارك في تدريبات عبر مناطق شرقي أوروبا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، في واحدة من أكبر عمليات إرسال الجنود منذ الحرب الباردة.

وقالت الوزارة غنه سيتم إرسال عشرات الدبابات إلى دول، من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية هذا الصيف،

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا عن وزير الدفاع بين والاس «إن إظهار التضامن والقوة» سيشهد انضمام قوات بريطانية إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتحالف قوة المشاة المشتركة التي تضم فنلندا والسويد، للمشاركة في التدريبات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن هذه الخطوة تم التخطيط لها قبل أمد بعيد، لكن جرى تعزيزها منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير