قائد العملية "إيريني" يستبعد توقف عمليات تهريب النفط الليبي قريبا .

روما 29 ابريل 2022م ( وال ) -استبعد قائد العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” ستيفانو توركيتّو توقف عمليات تهريب النفط في ليبيا “قريبا”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ونقلت ” نوفا ” عن ” توركيتّو ” قوله خلال حلقة نقاشية بعنوان ” مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا”، والتي نظمتها “إيريني” وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري أمس الخميس “من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط في ليبيا في أي وقت قريب”.

وأكد أن استمرار وجود المنظمات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع وتوقعات الربح يجعل من المتوقع ألا يتوقف تهريب النفط الليبي في المدة القريبة، مشيرا إلى تنامي هذه الظاهرة مع تفاقم حالة عدم الاستقرار في أعقاب الحرب الأهلية التي شهدتها ليبيا عام 2011 بحسب ما نشرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

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