الخارجية الأميركية تنفي وجود مراكز أبحاث أميركية جرثومية في أوكرانيا

أكد الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، أنه “لايحق لأي دولة غزو دولة أخرى وتغيير حدودها بالقوة وأنه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمكانية والقدرة على وقف العملية العسكرية في أوكرانيا”-وفقاً لتصريحات له لقناة العربية.”

وجدد وربيرغ استعداد بلاده للدفاع عن كل الدول في حلف الناتو، مشدداً على أن الناتو حلف دفاعي ولم يقم بغزو روسيا ولم يتدخل بها”، كما لفت إلى أن أثر العقوبات سيتفاقم على الاقتصاد الروسي مع مرور الوقت.

ووصف الناطق الإقليمي كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بــ”المليء بالخيال والأكاذيب”، قائلاً إن “روسيا أكثر الدول استخدماً للأسلحة البيولوجية في العالم”، مؤكداً في الوقت ذاته على الاتفاق مع روسيا على عدم استخدام السلاح النووي، غير أنه يرفض اتهامات لافروف باستخدام الغرب للمساعدات كسلاح ضغط.

وتجدر الإشارة إلى أن لافروف قد كشف في تصريحاته لقناة الحدث -الجمعة- أن “حديث الروس عن مراكز البحوث العلمية التابعة لأميركا في أوكرانيا موثقة”، كما قال إن “ردود أميركا حول مراكز البحوث العلمية التابعة لها في أوكرانيا غير صحيحة”، مضيفاً أن “البنتاغون يرعى في أوكرانيا 30 مختبراً للأبحاث الجرثومية والبيولوجية

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