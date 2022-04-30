ليبيا نيوز

لافروف: رفع العقوبات جزء أساسي من مفاوضات السلام الصعبة مع أوكرانيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنّ رفع العقوبات عن بلاده يعد جزءًاً أساسيًا في مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وقال إنّ المفاوضات مستمرة بين موسكو وكييف، وأشار إلى أنّ الوفدين يناقشان مسودة معاهدة محتملة من خلال مؤتمرات الفيديو.

وأوضح أنّ أجندة المفاوضات تشمل قضايا التخلص من النازيين والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة، ورفع العقوبات ووضع اللغة الروسية، وأكدّ رغبة بلاده في استمرار المفاوضات رغم صعوبتها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب بفرض عقوبات على روسيا منذ بدء حربها على بلاده في فبراير الماضي، وقال إنّ المفاوضات لن تشمل العقوبات المفروضة عليها.

يذكر أنّ أوكرانيا وروسيا لم تعقدان مفاوضات مباشرة وجهًا لوجه منذ 29 مارس بسبب اتهام أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب فظائع أثناء انسحابها من المناطق الغربية من كييف.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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