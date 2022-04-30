إدارة مستشفى العيون بطرابلس تعلن مجددا عن مناقصة لاستجلاب قرنيات وأخصائيين لزراعتها للمرضى بكافة المدن الليبية.

طرابلس 29 ابريل 2022 م (وال) – أعلنت إدارة مستشفى العيون – طرابلس للمرة الثالثة عن مناقصة لاستجلاب قرنيات وأخصائيين لزراعتها للمرضى بكافة المدن الليبية بما في ذلك تدريب الأطباء الوطنيين على زراعتها، وذلك في أطار الرفع من مستوى الخدمات الطبية لمرضى العيون داخل ليبيا، ووفقا لقرر وزير الصحة (226) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وطنية لتوطين خدمات مرضى العيون في ليبيا ومقرها مستشفى العيون بزاوية الدهماني بطرابلس.

ودعت إدارة مستشفى العيون طرابلس – في اعلان تلقت وكالة الأنباء نسخة منه – كل من يأنس في نفسه القدرة من الشركات المحلية التقدم إلى إدارة المستشفى بمنطقة زاوية الدهماني بطرابلس لاستلام كراسة المواصفات، وتقديم العروض في موعد أقصاه 31 من شهر مايو المقبل، على أن يتم دفع مبلغ مالي وقدره (500) دينار ليبي عند استلام كراسة المواصفات من مكتب الشؤون الإدارية.

وكانت إدارة مستشفى العيون – طرابلس قد أعلنت أكثر من مرة عن هذه المناقصة لاستجلاب قرنيات وأخصائيين لزراعتها للمرضى بكافة المدن الليبية، وتدريب الأطباء الليبيين على زراعتها.

(وال)