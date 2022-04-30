روسيا تجمد حوار الاستقرار الاستراتيجي مع أميركا

أكد فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية تجمد حوار الاستقرار الاستراتيجي الذي تجريه موسكو وواشنطن بشكل رسمي.

وقال يرماكوف إن الحرب الروسية الأوكرانية والوقوف الغربي إلى جانب أوكرانيا كان وراء تجميد هذا الحوار.

وأشار إلى رغبة بلاده في استئناف حوار الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وقال إن روسيا ستكون مستعدة لاستئناف هذا الحوار بعد الانتهاء من عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

يُذكر أن روسيا بدأت الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وتعرضت منذ بداية الحرب إلى مجموعة كبيرة من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.

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