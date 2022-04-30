ليبيا نيوز

روسيا تجمد حوار الاستقرار الاستراتيجي مع أميركا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية تجمد حوار الاستقرار الاستراتيجي الذي تجريه موسكو وواشنطن بشكل رسمي.

وقال يرماكوف إن الحرب الروسية الأوكرانية والوقوف الغربي إلى جانب أوكرانيا كان وراء تجميد هذا الحوار.

وأشار إلى رغبة بلاده في استئناف حوار الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وقال إن روسيا ستكون مستعدة لاستئناف هذا الحوار بعد الانتهاء من عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

يُذكر أن روسيا بدأت الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وتعرضت منذ بداية الحرب إلى مجموعة كبيرة من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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