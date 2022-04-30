روسيا تؤكد قصفها 398 هدفا جديدا في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات المدفعية قصفت في 29 أبريل 389 هدفًا أوكرانيًا، منها 35 نقطة مراقبة، و15 مستودعًا للأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى مناطق عدة تتمركز فيها القوات والعتاد الأوكراني.

من جانبه، أشار حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز إلى أن الدفاعات الجوية الروسية منعت طائرة أوكرانية من دخول المنطقة، وقال إن القصف أصاب أجزاءً من محطة للنفط والمنطقة المتاخمة لها، دون وقوع إصابات.

من جانب آخر، لفتت تقارير عسكرية بريطانية إلى أن روسيا اضطرت إلى دمج وإعادة وحدات مستنزفة ومتباينة عقب عمليات تقدم فاشلة في شمال شرق أوكرانيا.

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