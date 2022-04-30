مختبر السرديات في كتابه السنوي: (السرد وشغف المحكيات)

دار البيضاء 30 أبريل 2022 (وال) _ صدر مؤخرا الكتاب السنوي لمختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الانسانية بنمسيك، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ضمن منشوراته السنوية، “السرد وشغف المحكيات”، في 290 صفحة، (بإشراف شعيب حليفي) وهو العدد السادس من سلسلة المطبوعات العلمية المحكمة للكتاب السنوي، تخضع للتحكيم التخصصي المتعارف عليه في الكتب والدوريات الأكاديمية.

والكتب السنوية لمختبر السرديات مشاريع علمية تسهم في إغناء البحث والدراسة الفكرية والأدبية، عموما، بجديد الأبحاث التي تلقى في ندوات المختبر على مدار السنة، سواء ضمن ملتقيات السرديات الجهوية أو ملتقى الذاكرة والتراث الثقافي أو الندوات الدولية، العربية والإفريقية أو الوطنية.

وقد ضم العدد السادس، لهذه السنة، مقالات متنوعة ساهم بها باحثون ونقاد من المغرب والعالم العربي: سعيد الغانمي، أصيل الشابي، فاتحة الطايب، شهلا العجيلي، نبيل سليمان، جليلة الطريطر،كبير أبو بكر أمين، خالد عزب، إبراهيم أزوغ، عبد المجيد بن البحري، بديعة لفضايلي، بوشعيب الساوري، خاليد مجاد، حسن بوتكة، إلهام المجدوبي.

في نهاية الكتاب، ملحق توثيقي بأنشطة المختبر خلال السنة التي انصرمت، وهي خلاصات للأنشطة العلمية داخل وخارج الكلية، ومنشورات المختبر العلمية، وأخرى بإشراف علمي للمختبر ضمن سلسلة دراسات وأبحاث في النقد الأدبي، وأعداد مجلة سرود.

ومما جاء في تقديم إدريس قصوري لهذا الكتاب: “يقدم هذا الكتاب معرفة نقدية متنوعة لاشك أنها مفيدة ومثمرة للقارئ وللطلبة الباحثين. ذلك أن الكتاب يزخر بمقاربات ودراسات نقدية تشمل الأجناس والأطروحات والمناهج والموضوعات الأدبية والإبداعية والنقدية وتبلور أشكالا متنوعة من الفكر النقدي ووجهات نظر مختلفة، جدير بالقارئ أن يتعرف عليها ويفهم كنهها”.(وال _ دار البيضاء) ح م / ه ع

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