أوكرانيا تؤكد استعدادها لإجلاء المدنيين من ماريوبول

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وضع أوكرانيا خططًا لإجلاء المدنيين المتحصنين في المصنع، دون تقديم تفاصيل إضافية.

جاء إعلان المكتب استكمالاً للمناقشات المكثفة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بهدف السماح بإخلاء مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول.

من جهة أخرى، أكد نائب قائد فوج آزوف المحاصر، أن مساعي الأمين العام قد تكون نقطة تحول، معربًا عن أمله في نجاة قواته والمدنيين بأسرع وقت، في حين لم يصدر عن موسكو أي تعليق حول تصريحات الرئاسة الأوكرانية.

وقال منسق الأمم المتحدة لمواجهة الأزمات، أمين عوض، إن المنظمة تعول على حسن النية لدى كل الأطراف لإتمام الاتفاق، في إشارة لموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إخلاء مصنع آزوفستال.

أما مجلس مدينة ماريوبول؛ فجدد التحذير من أن حوالي 100 ألف من السكان يواجهون خطر الموت بسبب القصف الروسي والظروف غير الصحية، وأكد وجود نقص وصفه بالكارثي في مياه الشرب والطعام.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ 24 من فبراير، وقال إن هذا العدد يشمل 120 ألف أجنبي، وآخرين تم إجلاؤهم من منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين اللتين تدعمهما روسيا.

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