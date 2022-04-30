بايدن يسمح للأمريكيين باستخدام وقود غير صديق للبيئة لخفض الأسعار.

واشنطن 30 أبريل 2022م ( وال ) – أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، قرارا بالسماح باستخدام بنزين “إي 15″ـ الذي يستخدم 15% من مخلوط كحول الإيثانول العضوي ـ في الولايات المتحدة خلال فترة الصيف؛ سعيا لتوفير وقود بأسعار اقتصادية للأمريكيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن وقود “إي 15” يوفر 10 سنتات في الجالون للأسرة الأمريكية في المتوسط، وهو ما سوف يستفيد منه المواطنون من خفض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن هذا النوع من الوقود الحيوي يصنع من الذرة، ويؤدي إلى رفع حرارة الطقس في المناطق كثيفة الضباب، وكانت هناك قيود بيئية على استخدامه.

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