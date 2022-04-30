البنتاغون يهاجم الرئيس الروسي.. ويتهمه بالوحشية

هاجم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون جون كيربي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمًا إياه بالوحشية، ضد الأبرياء وغير المقاتلين والمدنيين.

وأشار كيربي إلى أنه لا يمكن تخيل حجم العنف والقسوة الذي تمارسه القوات الروسية خلال حربها في أوكرانيا، مع التجاهل التام للأرواح.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن بلاده لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف الناتو حتى الآن، محذرًا من أن حدوث مثل هذا التطور سيزيد مخاطر اندلاع حرب نووية.

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