روسيا تكشف أجندة المحادثات "الصعبة" مع أوكرانيا.

موسكو 30 ابريل 2022 م ( وال ) قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات نُشرت اليوم السبت، إن رفع العقوبات المفروضة على روسيا جزء من مفاوضات السلام بين موسكو وأوكرانيا التي قال إنها “صعبة” لكنها مستمرة يوميا.

وأوضح لافروف، دون الإدلاء بتفاصيل، أن “أجندة المحادثات تشمل، من بين أمور أخرى، قضايا التخلص من النازيين، والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة، ورفع العقوبات، ووضع اللغة الروسية”.

وأضاف “نؤيد استمرار المفاوضات رغم أنها صعبة”.

وحذرت كييف، الجمعة، من أن المحادثات بشأن إنهاء الغزو الروسي، الذي دخل شهره الثالث الآن، معرضة لخطر الانهيار.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، قال لافروف إن “الوفدين الروسي والأوكراني يناقشان بالفعل حاليا مسودة معاهدة محتملة على أساس يومي عبر مؤتمرات الفيديو”.

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