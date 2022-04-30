ليبيا نيوز

بيلوسي تأمل في موافقة المشرعين على مساعدات طلبها بايدن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي عن أملها في الموافقة في أقرب وقت ممكن على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا طلبها الرئيس جو بايدن.

ورغم عدم تحديد موعد التصويت في مجلسي النواب والشيوخ؛ إلا أن خلافات تسري بين الأعضاء حول ما يجب أن يتضمنه التشريع في حالة صدوره، خاصة حول ما إذا كان ينبغي دمج التمويل الأوكراني مع مليارات الدولارات لجهود الإغاثة من كوفيد-19 التي طلبها بايدن في مارس.

وأشارت التقارير الواردة من مجلس الشيوخ والنواب إلى أن الجمهوريون يفضلون الفصل بين القضيتين، في حين يرى الديمقراطيون في دعم مساعدات أوكرانيا فرصةً لتمرير تمويل الإغاثة من كوفيد.

يذكر أن بيلوسي شددت على ضرورة أن يتوافق المشرعون حول طريقة التصدي للقضيتين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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