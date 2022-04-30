مقتل العشرات في انفجار جديد بمسجد في أفغانستان

أسفر انفجار قوي هز مسجد خليفة صاحب غرب كابول، بعد صلاة الجمعة، عن مقتل وإصابة العشرات، في واحدة من سلسلة هجمات على أهداف مدنية خلال شهر رمضان.

وأشار إمام المسجد إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا، لافتًا إلى أن مهاجمًا انتحاريًا انضم إلى حلقة ذكر عقدت في المسجد عقب الصلاة، وفجر عبوات ناسفة بينهم.

وقال مصدر صحي إن المستشفيات استقبلت 66 جثة و78 مصابًا.

وأدانت الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الهجوم، كما توعد المتحدث باسم حركة طالبان بضبط مرتكبيه ومعاقبتهم، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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